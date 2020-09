Karen Gaillard vise la victoire après Hockenheim

La Riazoise Karen Gaillard a signé son premier podium en course d’endurance. Prochain objectif: la plus haute marche.

GLENN RAY

Une seconde course d’endurance et, déjà, un premier podium pour Karen Gaillard. Avec ses deux coéquipiers de l’équipe Topcar Sport, elle est montée sur la troisième marche du podium de la catégorie TCR, ce week-end, lors des 16 Heures de Hockenheim. Un résultat doux-amer, si l’on en croit la Riazoise de 19 ans: «Nous étions en tête au terme de la première partie de la course, nous espérions donc terminer sur la plus haute marche du podium.»

Répartie en deux courses de huit heures chacune, cette épreuve comptait pour les 24 h series Continents. «Il s’agissait d’une course du championnat intercontinental, c’était une première pour moi!» Lors de ses trois relais de…