Killian Ropraz: «Je ne suis pas joueur de foot, je suis gardien»

A 20 ans, Killian Ropraz découvre la 1re ligue dans la cage du FC Bulle, avec réussite.

En quatre matches, il n’a encaissé qu’un seul but. «Un travail d’équipe», affirme le Vuadensois.

Portrait de ce grand gardien avant la réception de Lancy, ce samedi à Bouleyres (à 17 h).

MAXIME SCHWEIZER

1re LIGUE. Cet article va lui coûter entre vingt et quarante francs selon le nombre de photos. «Et ne comptez pas sur Arthur (Deschenaux) pour faire une ristourne. Comme caissier, il ne laisse rien passer.» Malgré l’amende, Killian Ropraz se prête au jeu. A 20 ans, il est le 3e plus jeune gardien titulaire de son groupe en 1re ligue. Ses quatre premiers matches à ce niveau l’ont mis en confiance et ont laissé paraître son talent.

Avant la réception de Lancy, ce samedi à 17 h, le FC Bulle réalise un…