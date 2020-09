L’argent de l’armée A propos de l’acquisition de nouveaux avions de combat, soumise au vote le 27 septembre.

Tout le monde voudrait avoir plus d’argent pour ce qui lui tient à cœur ou pour ce qu’il connaît plus ou moins. Heureusement que cette foire d’empoigne se limite au Parlement. Ainsi le budget fédéral est en règle générale équilibré et ne néglige aucun domaine. Il ne tombe pas non plus dans le travers qui consiste à jouer un domaine contre l’autre, par exemple l’agriculture contre la formation ou encore la défense nationale contre les dépenses sociales. Le budget du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est ainsi fixé pour la législature en cours. Ce n’est pas ce budget qui sera soumis au peuple le 27 septembre.

Par l’arrêté de…