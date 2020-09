UNIHOCKEY. La première journée de 1re ligue petit-terrain a souri aux dames de l’UHT Semsales. A Subingen (SO), les Veveysannes ont gagné 6-0 contre l’UHC Jongny et 6-4 contre l’UHC Oekingen. La formation nouvellement dirigée par le trio Jacky Grand-Frédéric Colliard-Anaïs Kistler pointe à la 3e place du classement. Prochaine échéance: le 27 septembre à Seftigen (BE), face à Berner Oberland II et Naters-Brig.