La Corrida bulloise n’existera pas en 2020

PAR QUENTIN DOUSSE

Après l’annulation de la 45e édition sous sa forme traditionnelle (lire La Gruyère du 9 juillet), les organisateurs de la Corrida bulloise gardaient espoir de proposer une épreuve allégée aux quelque 4500 participants. Sans chronomètre, mais avec une animation musicale sur la boucle sécurisée de 1 km. Il n’en sera finalement rien, décision ayant été prise «à l’unanimité» par le comité de la course en ville gruérienne. «Nous avons préféré ne rien faire que de la faire à n’importe quel prix, déclare le président Jean-Bernard Repond. La situation sanitaire reste incertaine et, s’il était possible de répartir les coureurs dans des blocs de 300, on s’est vite rendu compte que cela ne serait pas maîtrisable au niveau du public.»

Un avenir assuré

Il n’y aura donc ni course…