La nostalgie assumée de The Flaming Lips

The Flaming Lips

AMERICAN HEAD

Bella Union

L’Angleterre a eu Pink Floyd. Les Etats-Unis ont toujours The Flaming Lips, qui, l’air de rien, viennent de sortir leur seizième album intitulé American head. L’air de rien, parce que le groupe de Wayne Coyne n’a plus à convaincre ses fans, qui suivent ses concerts comme on assiste à des grands-messes. Actifs depuis le début des années huitante, les Oklahomiens ont eu leurs heures de gloire, on les a comparés à King Crimson et ils le lui ont bien rendu en le reprenant régulièrement. Tout comme ils ont réinterprété Dark side of the moon, mais c’est une autre histoire.

L’air de rien donc, The Flaming Lips signent un disque fulgurant, un virage sec sur leur autoroute finalement pas si tracée. Nostalgie? Oui, à l’évidence et parfaitement assumée. Le…