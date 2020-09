La patte Angelo Caligiuri n’a pas encore pris à Romont

Malgré l’arrivée d’Angelo Caligiuri, le CS Romontois n’a pas relevé la tête face à La Sarraz-Eclépens (0-3). Au-delà de la défaite, c’est la stérilité offensive des Glânois qui inquiète.

GLENN RAY

Nouveau coach du CS Romontois depuis vendredi soir, Angelo Caligiuri a eu moins de vingt-quatre heures pour préparer son retour au Glaney. Au menu? Un choc des extrêmes entre La Sarraz-Eclépens, leader invaincu, et des Glânois, bons derniers. Le défi était de taille pour celui qui avait déjà dirigé les «vert et blanc» en 2e ligue, entre 2014 et 2016: «Ça n’est jamais évident d’arriver comme ça, entre deux matches... Le groupe a pris un coup de massue sur la tête, mercredi à Piamont (n.d.l.r. défaite 1-0). Il a d’abord fallu remobiliser les troupes.»

En perdant ce match de la peur contre…