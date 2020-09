La photo et la poésie pour dire cette parenthèse

William Gammuto - Thierry Raboud

(DEHORS)

Editions Favre, 96 pages Il y a et il y aura des romans, des journaux de confinement, des essais, des enquêtes… La pandémie de Covid-19 n’a pas terminé ses ravages qu’elle se répand à travers les livres. Le photographe William Gammuto et Thierry Raboud (poète, critique littéraire à La Liberté) ont choisi une autre voie encore pour témoigner de ce printemps invraisemblable. Pour retranscrire le silence des rues, cette Suisse à l’arrêt, vidée. «L’absence, pleine comme / une lune écorcée. Le dicible vient à manquer. / Seule te soulage / la fragilité de l’inconcevable.»

Au fil de cette déambulation, la poésie et l’image en noir et blanc disent le saisissement face à l’étrange beauté des villes désertes, des places de jeux abandonnées, des ciels vides.…