Le Big Deal réanime Espace Gruyère

Cette vente de déstockage de vêtements et de matériel de sports d'hiver occupera une surface élargie, permettant de répondre aux mesures de distanciation et de sécurité sanitaire en vigueur, communiquent conjointement, ce lundi, Espace Gruyère et Surf Machine.

Règles parmi lesquelles le comptage des clients en fonction de la surface à disposition, la séparation de flux d'entrée et de sortie, l'enregistrement des données de traçage via l'application Ok-Resto, la désinfection des surfaces de contact, le port du masque obligatoire, ou encore la mise à disposition de masques et de gel désinfectant.

Les portes seront ouvertes jeudi de 10 h à 21 h, vendredi de 10 h à 19 h et samedi de 9 h à 16 h.