Le FC Bulle envoie un

Trois matches et trois victoires pour le FC Bulle. La formation gruérienne a battu un faible La Chaux-de-Fonds 5-0 et n’a laissé aucune chance aux Neuchâtelois samedi à Bouleyres. Bulle reste leader de 1re ligue.

MAXIME SCHWEIZER

1re LIGUE. Et de trois qui font neuf. Le FC Bulle surfe sur une vague positive en cette fin de mois d’août. Samedi, la formation gruérienne a pris la mesure de La Chaux-de-Fonds sur un score sans appel (5-0). Elle commence ainsi de manière parfaite son championnat: trois matches, neuf points, dix buts marqués et un seul encaissé. Le FC Bulle reste leader de son groupe et envoie un signal fort à la concurrence.

A Bouleyres, le round d’observation a duré seulement six minutes. Ensuite, les joueurs locaux ont décidé d’accélérer leur jeu et de se servir de leur arme…