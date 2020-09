Le FC Bulle gagne à Vevey et reste leader

PAR MAXIME SCHWEIZER

1re LIGUE. Les Bullois ne faiblissent pas. Vendredi, ils ont gagné le derby face à Vevey United (1-4) et comptent désormais 16 points après six matches de championnat. Le FC Bulle reste leader à égalité avec le CS Chênois et relègue les Veveysans à dix points. Buteur, le milieu de couloir Robin Golliard revient sur la victoire de son équipe.

Pour la première fois de la saison, Lucien Dénervaud a opéré des changements parmi ses titulaires. Benbachir, Ndebele et Wenzi Wenzi ont remplacé Deschenaux, Dos Santos et Girod dans l’alignement bullois. «Nous n’avons pas vu la différence, affirme Robin Golliard. Nous avons besoin de tous les joueurs. Cela montre la force de notre équipe.»

Vendredi, les Gruériens ont fait la différence en début de match. Cueillis à froid l’an passé…