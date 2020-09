Le flic flac fait tourner la tête

Cet été, LaGruyère s’intéresse aux mouvements caractéristiques de plusieurs sports.

Ce dernier volet décortique une figure basique en gymnastique artistique: le flic flac.

L’espoir glânoise Clémence Gobet s’est prêtée au jeu et décrypte ce geste.

MAXIME SCHWEIZER

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE. A voir Clémence Gobet exécuter encore et encore le flic flac, on pourrait se dire que le mouvement paraît facile. Pourtant, même si elle l’a appris à huit ans, elle affirme ne pas le maîtriser à la perfection. Il faut savoir que cette figure demande de la technique et surtout de la précision. La moindre faute dans la prise d’élan ou la position des mains peut s’avérer rédhibitoire.

Membre du cadre national de gymnastique artistique, Clémence Gobet (15 ans) se souvient du moment où elle a assimilé le…