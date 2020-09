Le poids sauvage du passé

Ozanam et Bandini

WILDERNESS

Soleil

En 1899, Abel Truman est un vieil homme usé qui vit en ermite sur la côte du Pacifique. Ancien soldat traumatisé de la guerre de Sécession, il s’est exclu volontairement de l’humanité après la mort de sa fille et de sa femme. Depuis plus de trente ans, il ressasse son passé en noir et blanc jusqu’à décider de partir le retrouver. Accompagné de son chien, en aussi mauvais état que lui, il déambule avec les fantômes de sa vie. Et ceux-ci ne vont pas tarder à le rattraper. Entre rencontres violentes et retrouvailles inattendues, la rédemption semble enfin possible pour cet ermite en lutte contre le poids des secrets et celui des souvenirs.

Avec Wilderness, Antoine Ozanam (scénario) et Bandini (dessin) adaptent en bande dessinée le premier roman éponyme de…