Le record romand pour deux Sudistes en relais

Deux relais de la COA Fribourg-Romand ont brillé, dimanche à Zoug, aux championnats de Suisse de relais. Sur l’épreuve olympique (800-400-200-100 m), Audrey Werro (CA Belfaux), Anika Krone (CA Fribourg), Coralie Ambrosini (SA Bulle) et Alizée Rusca (SA Bulle) ont pris la médaille d’argent et signé le nouveau record romand en 3’40’’14. Autre quatuor sur le podium, Julien Rudolf (CA Gibloux Farvagny), Romain Frossard (SA Bulle), Vincent Gendre (AthleticaVeveyse) et Baptiste Grandjean (Athletica-Veveyse) ont signé le 3e chrono U20 du 4 x 100 m, en 43’’74.