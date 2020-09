Le Tour du canton est venu à Moléson

Le Charmeysan Guillaume Gachet a remporté mercredi soir l’avant-dernière étape du Tour du canton de Fribourg organisée par le club tourain O2MounTainBike

MATHIEU JACQUAT

Pour la quatrième étape du Tour du canton de Fribourg, un effort court et intense attendait les coureurs. Une course en ligne version sprint, partant de Pringy pour arriver sur le parking de Moléson-Village. Les 4,9 kilomètres de montée et les 380 mètres de dénivelé ont fait transpirer les 59 compétiteurs mercredi. La course a apporté son lot de spectacle, mais peu de surprises dans les classements.

A l’occasion de cette avantdernière compétition sur route, les amateurs de la petite reine se sont remémoré la victoire de Laurent Jalabert en 1999 lors d’une étape du Tour de Romandie arrivant à Moléson. Plus de deux…