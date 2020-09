Les cyclistes privés d’étape ce mercredi à Charmey

Prévue ce mercredi soir à Charmey, la troisième manche du Tour du canton n’aura pas lieu en raison d’un «problème administratif», communique l’organisateur Sylvain Ecoffey. «Je suis déçu, d’autant que le parcours était encore une fois inédit. Mais ce n’est que partie remise pour l’année prochaine.» La huitantaine de cyclistes inscrits auraient dû relier les Bains de la Gruyère à la Buvette de l’Hauta-Chia, pour un effort de 12,8 kilomètres et 690 mètres de dénivelé positif. La prochaine étape du Tour du canton, également une course de côte, se déroulera le mercredi 9 septembre entre Pringy et Moléson-Village.