Les favoris devant

Le point en 2e ligue

2e LIGUE. Dans la meilleure ligue cantonale, le classement devient de plus en plus clair après sept journées. Le quatuor de favoris (Châtel-Saint-Denis, Sarine-Ouest, Ueberstorf et Haute-Gruyère) se détache gentiment mais sûrement. Derrière, Gumefens/Sorens (7e) a réalisé une bonne opération en s’imposant dimanche, Siviriez (9e) a perdu des plumes contre Chiètres et Ursy (10e) remonte un peu au classement. Pour sa part, La Roche/Pont-la-Ville a trébuché dimanche contre Gumefens/ Sorens et reste englué à la 11e place avec huit points. MS

