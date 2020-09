Les plantes envahissantes

Des plantes envahissantes, mais non invasives. Celles qui colonisent les intérieurs. Petit tour des points essentiels à considérer pour maximiser ses chances de créer chez soi une jungle urbaine.

PRISKA RAUBER

Depuis le confinement plus encore, les plantes envahissent les maisons, et même celles des jardiniers qui n’avaient pas la main verte. Cette fameuse main que l’on croit posséder ou non. «En réalité, tout le monde a la main verte!» assure Jean-Denis Willemin, responsable du Monde végétal des enseignes Schilliger. «Quand on fait mourir une plante, c’est soit parce qu’on lui donne trop de soins, soit parce qu’on l’oublie complètement, et très longtemps.»

Alors bien s’occuper d’une plante, ou d’une multitude, ça s’apprend. Petit tour des points essentiels à considérer afin de pouvoir…