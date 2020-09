Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

FRANCE2, MARDI, À 21 H 05



Pour leur nouvelle aventure, Adriana et Michel partent à la découverte des hormones, ces substances chimiques qui font la pluie et le beau temps dans les corps. Grandir, désirer, aimer, avoir faim, être stressé ou se détendre sont autant d’actions qui leur sont intimement liées. Quelle alimentation privilégier pour optimiser le métabolisme et contrôler notre poids? Quels produits en particulier peuvent aider à réguler le diabète? Quels exercices tout simples permettent de chasser le stress?… ■