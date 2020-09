née Bapst

PONT-LA-VILLE

Marguerite Kolly s’en est allée au matin du 1er août, entourée de l’amour des siens et du dévouement du personnel du Foyer Saint-Joseph, à La Roche.

Maguy est née le 12 mai 1931. Elle était la dernière enfant d’une famille nombreuse, installée à la ferme du Grand-Pra, à Pont-la-Ville. Jeune, elle sut se rendre utile aux travaux de la ferme et à la garde de ses neveux et nièces. «Tante Marguerite» a eu plusieurs vies. Elle a travaillé comme aide de cuisine chez sa marraine, au restaurant d’Enney, puis, durant plusieurs hivers, à Marly, et également à la tourbière de Senèdes.

En 1956, elle se marie avec Joseph. Ils prennent leurs quartiers à la Grand-Rue de Pont-la-Ville où la famille s’agrandit entre 1957 et 1964 avec les naissances de Félix, Suzanne et Roger. A la…