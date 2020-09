Mathilde Barras

PENSIER

Mathilde est née le 20 janvier 1933 dans la ferme du Château-d’en-Bas, à Bulle. Elle était la troisième des cinq enfants de Joseph Thürler et Madeleine née Schuwey. Après sa scolarité primaire, elle fréquenta le pensionnat Sainte-Croix, puis l’école ménagère. Habile dans les travaux à l’aiguille, elle désirait suivre la formation de maîtresse d’ouvrage, mais sa maman préféra la garder auprès d’elle pour qu’elle l’aide dans les tâches ménagères. L’hiver, cependant, elle était vendeuse au Tricot moderne, à Bulle. Le 12 mai 1956 à la chapelle des Marches, Mathilde unit sa destinée à André Barras, agriculteur sur le domaine de la Pépinière. De leur union sont nés cinq enfants, puis 14 petitsenfants et 17 arrière-petits-enfants. Maman et grand-maman généreuse, sa porte était toujours…