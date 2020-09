Mathilde Gremaud a «évité le pire»

Mathilde Gremaud a vécu un ascenseur émotionnel sur la neige de Saas Fee (VS). Après avoir été la première dame à réaliser le Switch Double Cork 1440 (n.d.l.r.: deux tours au-dessus de la tête et quatre rotations autour de l’axe horizontal), la Rochoise de 20 ans a chuté la semaine dernière à l’entraînement. Victime d’une légère commotion cérébrale, elle souffre également d’une forte contusion au genou droit. «Cette blessure est bien sûr rageante. Mais, au bout du compte, je pense avoir évité le pire. Je suis soulagée que les ligaments aient été épargnés et je suis confiante de pouvoir reprendre prochainement l’entraînement sur la neige», a confié la Gruérienne sur le site de Swiss-ski.

Mathilde Gremaud «doit observer une pause de six semaines environ et ne pourra s’entraîner que de…