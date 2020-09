RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Au début de l’année 2020, l’écologiste Marc Muller apprend que la forêt de Boncourt se porte très mal et que les Jurassiens s’en alarment. Il rencontre alors le maire Lionel Maître, qui lui confirme que la nature environnante est fragilisée et qu’il faut agir vite! Marc déci-de alors de consacrer le premier épisode du magazine Mission Possible à la forêt de Boncourt. Le défi est de taille: trouver trois solutions con-crètes pour aider à la sauvegarde de la forêt et mobiliser les citoyens du coin pour qu’ils participent à la réalisation des différentes étapes du projet. Aidé par l’expert forestier Gilbert Goffinet, Marc décide de sauver des pousses de chêne de la forêt de Boncourt en les emmenant dans différentes écoles de la région; les élèves s’en occupent…