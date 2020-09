Nouvelle présidente pour le PVL

VERT’LIBÉRAUX. Ana Fontes Martins (photo) est la nouvelle présidente des Vert’libéraux Fribourg (VLF). «Après plusieurs années de fidèles et loyaux services, Irène Bernhard souhaite laisser la place à du sang neuf», informe la section fribourgeoise dans un communiqué. Ana Fontes Martins a ainsi été élue le 3 septembre lors de l’assemblée générale du parti. La politicienne de 29 ans a déjà acquis de l’expérience puisqu’elle copréside les Jeunes Vert’libéraux Suisse depuis près de deux ans et qu’elle siège au comité national du parti. Détentrice d’un bachelor en travail social, l’animatrice socioculturelle va obtenir son master en sciences sociales l’an prochain. En outre, le parti va opérer plusieurs changements structurels: il professionnalise son secrétariat général et crée un comité…