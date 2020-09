RTS1, VENDREDI, À 20 H 10

Les amoureux du vallon

Le vallon de Dorbon est situé au cœur du monde sauvage de Derborence. Exposé au soleil, un petit gîte accueille marcheurs et randonneurs du Tour des Muverans. Irène et Stéphane, gardiens du lieu, nous emmènent une saison au refuge, sans électricité ni réseau téléphonique. Un havre de paix qui n’est pas sans repos pour les gardiens, mais qui offre des rencontres joyeuses et sincères. Le tout, sous l’œil attentif des marmottes. ■