Plusieurs cavalières sudistes s’illustrent à Planfayon

HIPPISME. Les championnats fribourgeois de saut ont souri aux cavalières régionales ce week-end à Planfayon. Alexandra Zamora d’Orsonnens et Tomek de Groom ont remporté la catégorie R/N105 et se sont classés deuxièmes en R/N100. Dimanche, dans les épreuves régionales, Linda Pasquier (Pont-la-Ville) et Question of Time ont enlevé l’épreuve R125. Ils ont notamment devancé de sept dixièmes la Vuadensoise Jeanne Paradis, 3e avec Viva XI. Les deux partenaires s’étaient classés 4es la veille. Chez les plus jeunes, à noter la victoire de Marion Bulgarelli (Morlon) sur le dos de La Toya VII en B100. Egalement en B100, l’Echarlensoise Lauriane Andrey a pris le 3e rang avec Unicum d’Over Z.