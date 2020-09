Politique à deux vitesses

A propos de la récente manifestation pour le climat et le Covid.

Vendredi 4 septembre, on a accepté, ou du moins pas interdit, une manifestation pour le climat sans beaucoup de protection. A côté de cela, on n’arrête pas de restreindre les commerçants qui veulent simplement faire tourner leur boutique. Et là, on laisse faire sans bouger. De plus, ces mêmes commerçants ont pris du temps pour établir des plans de protection et de sécurité très stricte comme demandé. Je vous parle là des commer- çants, mais regardez autour de vous, les annulations s’accumulent les unes après les autres pour nos fêtes régionales (bénichon, St-Nicolas, girons, etc.).

Alors, il faut savoir si on laisse tout le monde faire ce que bon lui semble et on arrête toutes ces mesures d’hygiène immédiatement ou si on…