A Porsel, le tir s’adapte, l’esprit reste

Contrairement à la majorité, la Société de tir de Porsel a maintenu le Tir fédéral en campagne centralisé en Veveyse. «C’était important pour l’esprit et la pérennité de notre sport», souligne le président Julien Baudois. Ambiance au stand.

QUENTIN DOUSSE

TIR. Organisé habituellement fin mai-début juin, le Tir fédéral en campagne (TFC) est une institution sportive en Suisse. Et même «le plus grand festival de tir au monde», prétend la fédération nationale. Comment cette tradition, remontant aux années 1870, se maintient-elle en 2020 dans un contexte particulier? De façon décentralisée, étalée (du 6 juin au 30 septembre, au lieu d’un week-end unique) et «officieuse», puisque aucun palmarès ne sera formellement dressé. Seul un classement indicatif cantonal sera publié à la fin du mois de…