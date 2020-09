Pour questionner la société, le rire reste «le meilleur outil»

Le monde du travail, vu par le caustique Rémi De Vos, est au cœur de Je préférerai mieux pas.

La pièce ouvre demain la saison culturelle de CO2, à La Tour-de-Trême.

Entretien avec le metteur en scène Joan Mompart, ravi de retrouver la magie des salles de théâtre.

ÉRIC BULLIARD

C’est l’heure de la rentrée pour CO2 et sa saison culturelle, qui accueille demain Je préférerais mieux pas. La pièce, signée Rémi De Vos, mise sur le rire pour questionner notre société. Le spectacle est un report de la saison dernière: créé à Genève en février, il aurait dû venir à La Tour-de-Trême en mars.

Après Dario Fo (On ne paie pas, on ne paie pas!) et Bertolt Brecht (L’Opéra de quat’sous), le metteur en scène Joan Mompart et sa compagnie genevoise Llum poursuivent dans la veine de la «comédie sociale». Je…