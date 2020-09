Protégeons nos forêts

A propos de nos forêts.

Chers décideurs, je vous écris ces quelques mots pour vous faire part de la grande tristesse qui est en moi en ces moments difficiles. Cela fait des millénaires que je vous protège, que je vous soigne, que je vous donne le maximum de moi. Enormément de monde vient vers moi prendre du réconfort, vient m’embrasser, m’enlacer, se ressourcer, s’oxygéner. Vous m’avez même éduquée, orientée, transformée et maintenant que j’ai des graves soucis de santé, vous me laissez tomber. Vous ne me rendez pas la pareille, comme si je n’avais jamais été là pour vous, on m’ignore, les soins dont j’ai besoin sont trop coûteux!

Mais moi, je vous ai toujours honorés, donné de ma présence dans toutes vos difficultés. Besoin de vous abriter sous un toit? Je suis présente. Besoin de vous…