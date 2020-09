Quasiment plein, l'HFR fait face à une situation délicate

Le transfert des résidents de Siviriez a été possible grâce au réaménagement des unités de chirurgie et d'orthopédie à Riaz, mais désormais tous les lits sont occupés sur le site gruérien. Ce transfert a eu lieu sur la demande du médecin cantonal pour décharger l'EMS glânois. Ces patients ne requièrent toutefois pas de soins aigus, mais du "nursing", des soins d'hygiène et de confort notamment.

"On ne pourra bientôt plus accueillir ce type de patients", a expliqué le docteur Nicolas Blondel du service de médecine interne devant la presse. Pour l'HFR, il faut remédier à cette situation, car ces transferts dans l'urgence et sans indication médicale ne sont pas souhaitables, surtout sur le plan psychologique. "La plupart de ces patients sont très âgés. Ils arrivent dans nos services très agités et instables", indique l'HFR.

Cela se déroule dans un contexte tendu au sein de l'Hôpital fribourgeois. Contrairement à ce printemps, les opérations chirurgicales sélectives ont pu reprendre et depuis le mois de juin l'HFR enregistre une forte activité. En outre, le taux d'absence est particulièrement élevé. En cause, les quarantaines notamment. "Nous rappelons au personnel qu'il faut qu'il prenne ses précautions", partage Nicolas Blondel.