Quoi de neuf? Bukowski

A l’occasion du centenaire de la naissance de Charles Bukowski, le Français Cédric Meletta publie LesBukoliques. Cette «flânerie littéraire» nous emmène au cœur de l’œuvre et de la vie de ce loser grandiose.

ÉRIC BULLIARD

Cet été, Charles Bukowski aurait eu 100 ans. L’idée fait sourire: comment imaginer dans un si grand âge le poivrot génial, l’écrivain le plus rétif à la modération? De fait, il est mort (d’une leucémie) en 1994, à 73 ans. Et c’est déjà pas mal, si l’on imagine que, quarante ans auparavant, un médecin l’avait averti: «Si vous retouchez une goutte d’alcool, vous êtes mort…» Cet anniversaire a donné prétexte à Cédric Meletta pour proposer Les Bukoliques, curieuses et savoureuses variations sur l’auteur des Mémoires d’un vieux dégueulasse. Docteur ès lettres, auteur…