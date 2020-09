R. Bonnet participe au triplé à la Dolomitenmann

Quatre athlètes, quatre disciplines extrêmes (course en montagne, parapente, kayak en eau vive et VTT) et un chrono à défier: tel est le concept de la Red Bull Dolomitenmann, compétition organisée samedi à Lienz, dans le Sud-Tyrol autrichien. Premier relayeur, Rémi Bonnet a contribué au troisième succès consécutif de son équipe, qui a devancé un autre quatuor de la marque au taureau ailé. L’athlète de Crésuz a réalisé la deuxième performance (1 h 24’47) sur la montée sèche de 11,5 kilomètres (et 1750 mètres de dénivelé). «J’ai payé sur la fin le départ rapide du peloton de tête, raconte Rémi Bonnet. Mais je suis content. Car il y avait un sacré niveau, comparable aux championnats d’Europe ou du monde. J’ai aussi bien apprécié l’ambiance d’équipe.» En forme, le Gruérien de 25 ans tentera…