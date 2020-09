R. Godel qualifie «Grandeur» aux JO

En lice sur le concours complet international 4 étoiles, Robin Godel a remporté la médaille d’argent des championnats de Suisse, ce dimanche à Avenches. «Un bon résultat, même si je voulais la médaille d’or», confie le cavalier broyard établi en Glâne.

MAXIME SCHWEIZER

HIPPISME. Il y avait du beau monde ce week-end au concours complet international d’Avenches. Au départ notamment, le double champion olympique et multiple médaillé mondial du concours complet l’Allemand Michael Jung. Chez les Suisses, la bataille a fait rage entre Felix Vogg, tenant du titre, et le résident de Villaz-Saint-Pierre Robin Godel. Le cavalier de 22 ans visait l’or, mais reste satisfait par cette médaille d’argent. Avec ce résultat, il a d’ores et déjà qualifié Grandeur de Lully pour les jeux Olympiques de Tokyo…