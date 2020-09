Sauver les enfers du froid éternel

Un train blindé doit atteindre le 7e cercle des enfers et rallumer le feu chtonien. Riche et varié, Monster Train propose de combattre les hordes célestes à coups de cartes et de magie.

Panique aux enfers: Satan a perdu la flamme. Pas métaphoriquement, car il a toujours la patate et une soif de mal inextinguible. Il a juste égaré le cœur du brasier qui faisait de sa demeure un lieu si chaleureux. Seul espoir pour les démons de toutes sortes: le Monster Train.Ce convoi blindé doit ramener jusqu’au 7e cercle les dernières braises qui pourront ranimer le feu infernal. Evidemment, les hordes célestes ne l’entendent pas de cette oreille et le sort du train se décidera à coups de cartes, et sur PC uniquement.



L’équipage est conduit par un champion. Il va évoluer au fil des combats, trouver ou…