Le skatepark de Bouleyres en ébullition ce week-end

Le skatepark de Bulle va vivre un week-end haut en couleur avec le High in the park series organisé par l’association Stones Family. Samedi il sera possible d’assister à des concours de WCMX (chaise roulante freestyle), de roller et de skateboard. Dimanche, BMX et trottinettes enflammeront Bouleyres. Les journées commenceront à 10 h, une silent party sera organisée le samedi soir de 20 h à 1 h. Les organisateurs ont prévu un plan sanitaire strict. «Il y aura des barrières autour du skatepark pour n’avoir qu’une entrée, précise Alexandre Favre, président de l’association. Les visiteurs et participants laisseront leurs données et nous avons prévu une application pour vérifier les numéros de téléphone. Nous pourrons accueillir au maximum…