Steve Demierre s’impose à Thoune, le top ten pour Marc Carrillo

TIR AU PISTOLET. A Thoune, la première journée des championnats de Suisse de groupes de tir au pistolet a vu Steve Demierre (photo) remporter le programme B (pistolet libre, 50 m). Le tireur d’Auboranges a réalisé le meilleur score avec 567 points. Le Gruérien Marc Carrillo (Bulle-Grevîre) a, lui, pris la 10e place en individuel avec 556 points, terminant à six unités de la médaille de bronze et d’argent. Enfin, aux championnats de Suisse de groupes à 25 m, le quatuor de Bulle-Grevîre s’est classé 11e de la finale. Il a manqué «seulement» 9 unités à Samuel Grangier (282 points), Marc Carrillo (278), Willy Lucas Jaquet (277) et Marc Rime (264) pour se qualifier pour la superfinale remportée par Genève Arquebuse 1.