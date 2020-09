Ténèbres synthétiques et textes pourléchés

Régis

L’ENFER C’EST NOUS

Cheptel Records

En 2016, Régis émerge des nuits genevoises avec un disque aux grooves froids et amers. Avec sa voix de crooner désenchanté, il laisse traîner son spleen en français sur les esquisses musicales de son comparse Robin Girod. Quatre ans et quelques titres épars plus tard, l’ancien DJ revient à ses amours électroniques avec L’enfer c’est nous. Un second album que l’homme de 34 ans a longuement peaufiné en solitaire, derrière ses synthétiseurs et ses boîtes à rythmes.

Avec ses ambiances un brin plus solaires et ses textes à l’ambition littéraire toujours référencée, Régis signe une poignée de perles noir profond. A l’image du titre éponyme, clin d’œil à Sartre, mâtiné de cold wave très eighties et de guitares volages. A l’évidence, le Genevois n’a pas…