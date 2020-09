Le Tour du canton reprend ses droits ce mercredi dès 19 h. Les quelque 80 cyclistes attendus s’affronteront sur un tracé long de 4,85 km (380 m de dénivelé) entre Pringy et Moléson-Village. Il s’agit d’une course de côte avec des départs en ligne. Club organisateur, l’O2Mountainbike a reçu les autorisations nécessaires à la bonne tenue de l’événement ces derniers jours. Aucune inscription ne sera possible sur place.