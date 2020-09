Un autogoal pour la Suisse

A propos de l’initiative de limitation, soumise au vote le 27 septembre.

Le personnel étranger en provenance d’un pays de l’Union européenne (UE) nous soigne dans nos hôpitaux et s’occupe des personnes âgées dans nos maisons de retraite. Il a été particulièrement exposé pendant la crise du coronavirus ce printemps. Il travaille sur les chantiers, dans les usines ou dans le commerce de détail, etc. Ces étrangers et étrangères financent aussi les assurances sociales et sans eux, la situation financière de l’AVS serait bien plus difficile encore. Autrement dit, sans toutes ces personnes qui bénéficient de la libre circulation des personnes, la Suisse aurait du mal à fonctionner!



Accepter l’initiative de limitation ne signifierait même pas moins d’étrangers et étrangères dans notre pays. Car,…