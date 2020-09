Un C difficile à porter

A propos du Parti démocrate-chrétien.

Selon La Gruyère du jeudi 17 septembre, la jeune phalange du vénérable PDC s’agite de savoir s’il faut abandonner le «C» de son logo. Selon Marie-France Roth Pasquier, conseillère nationale, un rafraîchissement de la pensée serait souhaitable. Pourquoi? Le C du PDC est de plus en plus difficile à porter. Par le passé, il fut trop longtemps galvaudé par d’omnipotents partisans qui n’avaient que peu de convictions envers l’idéal de leur parti dont ils se sont égoïstement servis durant trop longtemps. Je me souviens dans ma jeunesse de deux agrégés issus d’une prétendue haute bourgeoisie qui s’exprimaient avec condescendance sur leurs propres électeurs. Celle-ci, on la retrouve dans l’histoire pour mesurer le degré de leur mépris. Je citerai un…