Un chef-d’œuvre trop tard

Jason Molina

EIGHT GATES

Secretly Canadian

Jason Molina est mort en 2013. Alcoolique forcené, le natif de l’Ohio n’avait que 39 ans. Mais il laisse une riche discographie que les générations actuelles redécouvrent par bribes. Mieux encore: un nouvel album vient de sortir, Eight gates, une collection de neuf titres inédits, enregistrés dans les années 2000.

Seul avec sa guitare acoustique à peine frottée, le songwriter maugrée son spleen, presque a cappella, avec sa poignante voix de fausset. Souvent inachevées, ses chansons vacillent comme un château de cartes, à l’image de She says et ses mélopées désenchantées ou Thistle blue, dont on se demande pourquoi elle fut jadis délaissée. Toujours dans un dénuement assumé, l’Américain signe des complaintes d’une beauté ténébreuse (Fire on the…