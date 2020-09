Un derby disputé, mais sans vainqueur

Dimanche, Gumefens/Sorens et Haute-Gruyère n’ont pas réussi à se départager dans un derby de bonne facture (2-2). Au classement, les Gruériens sont respectivement 12e et 6e.

2e LIGUE. Habituellement, les joueurs n’apprécient pas les matches agendés le dimanche matin. Or, aux Marais, Gumefens/Sorens et Haute-Gruyère ont joué nonante bonnes minutes et se sont quittés sur un match nul (2-2). Chacune des deux équipes a eu les occasions pour passer devant. Au final, le score est logique, mais Haute-Gruyère est passé près de la victoire.

Au moment des interviews avec les deux entraîneurs, le contraste était saisissant. Daniel Piller était réjoui du point remporté alors que Marco Galhardo maugréait les occasions manquées par ses protégés.

Dimanche, tout est parti très vite, car Gumefens/Sorens…