COURSE DE MONTAGNE. Rémy Dénervaud (photo) s’est hissé dimanche sur le podium de la course Ovronnaz-Rambert

(8,4 km, 1350 m de dénivelé). L’athlète des Sciernes-d’Albeuve a signé le 3e temps (1 h 00’14) derrière Martin Anthamatten et le lauréat colombien William Rodriguez (54’48). A relever également, sur le tracé de 18,5 km, la 3e place de Corinne Gremaud (Enney).