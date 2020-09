Un statut de favori assumé et des rêves plein la tête

Champion de Suisse U17 à la fin du mois de juillet, Ilian Alexandre Barhoumi a remporté la Tsarmê Bike dans sa catégorie. Le voici également champion romand et fribourgeois en hard. Portrait d’un adolescent à la fois réservé et ambitieux.

MAXIME SCHWEIZER

Un mois plus tôt, Ilian Alexandre Barhoumi décrochait le titre de champion de Suisse à Gränichen. Samedi à Charmey, il portait le maillot rouge à croix blanche. Un statut qu’il a parfaitement assumé, puisqu’il a décroché les titres romand et cantonal en jeu lors de la 3e édition de la Tsarmê Bike. «Si je n’avais pas gagné, cela aurait enlevé de la valeur à mon titre national.»

A quinze ans, le Bullois ne cesse d’étonner pour sa première saison en hard U17. Un travail acharné et un physique avantageux (1,86 m pour 67,5 kilos) lui…