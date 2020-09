Une classe du CO de la Glâne mise en quarantaine

Les élèves recevront un enseignement à distance le temps de leur isolement préventif. Quant aux enseignants contaminés, ils ont été remplacés. "Les deux ont eu des symptômes qui s'apparentent à une grosse grippe", détaille le directeur. Malade il y a plus de dix jours, la titulaire de la classe a déjà pu redonner ses cours au CO. Les enseignants qui côtoient la classe n'ont pas dû se mettre en quarantaine car "tout a été conçu pour qu'il n'y ait pas de contact direct entre adultes et élèves".

Certains élèves de la classe en question sont en attente de leurs résultats au test de la Covid-19.

Si le plan de protection de l'école est rigoureux, Olivier Crausaz rappelle aux élèves et à leurs parents l'importance des gestes barrières. "Plus on avance, plus il est difficile de les faire respecter."