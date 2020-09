Vers un seul Centre de santé pour le Sud fribourgeois

Alors que l'HFR communique ce mercredi sur la mise en œuvre de sa stratégie 2030, le Sud fribourgeois annonce sa volonté de constituer un Centre de santé commun aux trois districts. La stratégie de l'HFR comprend en effet la mise en place de centres de santé dans chaque district, portes d'entrées vers le futur hôpital central. «Mais au lieu de trois centres incomplets, dont le contenu serait la source d'une inutile concurrence, le projet d'un centre de santé unique s'est imposé pour le bénéfice de l'ensemble de la population», expliquent conjointement Patrice Borcard, Willy Schorderet et François Genoud, les trois préfets du Sud, dans un communiqué.

Selon eux, seule la mise en commun des moyens permettra d'assurer, dans la durée, une couverture sanitaire propre à satisfaire un territoire de quelque 100'000 habitants, dont le poids démographique est en constante augmentation.

Ce projet «ambitieux et rassembleur» est considéré par l'HFR comme un projet pilote. C'est sur la base de ce principe que les étapes de la validation politique vont commencer, lit-on dans le communiqué. La constitution d'un comité de pilotage et des groupes de travail seront créés. Un chef de projet sera prochainement nommé, en concertation avec la direction de l'HFR. Ce dernier aura pour missions de dresser un inventaire des besoins, d'élaborer des scénarios et de proposer une répartition des activités sur les trois sites.

Collaboration avec le privé

«L'élaboration de ce projet ne doit pas s'embarrasser de tabou, y compris de la collaboration avec le privé qui peut être appelé à soutenir le public lorsque ce dernier doit reconnaître les limites de son engagement», relèvent les préfets. Ainsi, des premières discussions avec les médecins généralistes privés établis dans les trois districts du Sud a émergé le projet d'une Maison de garde, complément à la Permanence de l'HFR de Riaz. Cette Maison de garde pourrait constituer la première étape concrète du futur Centre de santé.

