Vivre, malgré tout

Brunschwig, Le Roux et Chevallier

LES FRÈRES RUBINSTEIN, T. I,

SHABBAT SHALOM

Delcourt



Il y a Salomon, l’aîné, débrouillard, grande gueule, et Moïse, le cadet, premier de classe et timide. Leurs parents ont fui la Pologne et ses pogroms pour s’installer dans le nord de la France, où ils officient dorénavant comme tailleurs. Et ils sont juifs. Dans les années 1930 et 1940, à l’aube du grand basculement, cela peut signifier la mort. Alors que le premier des frères rêve de cinéma et de Hollywood, le second va connaître le camp d’extermination de Sobibor.

Luc Brunschwig (scénario), Etienne Le Roux et Loïc Chevallier (dessin) présentent à travers Les Frères Rubinstein une saga familiale dans une période sombre, emplie de drames, ainsi que le montre ce premier tome, mais aussi d’espoirs et de…