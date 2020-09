RTL9, MARDI, À 20 H 50



Un complot se trame au cœur de la Maison-Blanche. Augustus Gibbons vient d’échapper à un attentat au sein du quartier général secret de la NSA. Plus personne n’est en sécurité... Pour l’aider à déjouer la machination, Gibbons a besoin d’un nouvel agent XXX. Selon lui, un seul homme peut mener à bien cette mission: Darius Stone, un soldat d’élite décoré des Forces spéciales, un dur venu du ghetto, expert en armement et en techniques de combat, et une forte tête.... ■