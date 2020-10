«Cette pause m’a confortée dans mon choix de carrière»

PAR QUENTIN DOUSSE

Sept mois et dix jours. C’est le temps – plutôt long – durant lequel Madeline Coquoz a été sevrée de compétition. L’attente a pris fin ce week-end aux championnats de Suisse élites, disputés dans le banlieue zurichoise d’Oerlikon. Les larmes séchées et la frustration effacée, la plongeuse de Pont-la-Ville (21 ans) a abordé cette échéance comme si c’était la dernière de la saison. Tactique gagnante. Comme en début d’année, aux championnats de Suisse d’hiver, Madeline Coquoz s’est adjugé la médaille de bronze à 3 m et celle d’argent à 1 m, terminant à deux reprises derrière l’intouchable Michelle Heimberg.

En prime, la Gruérienne a réalisé un nouveau record de points (249,15) à 1 m. Précieux pour la confiance et la suite de sa carrière naissante. A dix mois des jeux…